Dunkerque contro Paris Saint-Germain | formazione anteprima e statistiche

2025-03-31 17:02:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:L’attaccante Lee Kang-in rimane il principale problema di infortunio per il PSG, con il internazionale della Corea del Sud che si riprende ancora da un infortunio alla caviglia.Aggiornamento medico @Spetar https://t.co/kcj7kncaes pic.twitter.com/kqo6hs1swy-(@psgenglish) 31 marzo 2025Allinearie previste per: Jaouen, Abner, Sasso, Sangante, Georgen, Raghouber, Rivera, Bardeli, Skytta, Bammou, Courtt: Donnarumma; Mendes, Kimpembe, Marquino, Hakimi, Neves, Ruiz, Vitinha, Dembele, Ramos, BarcolaCome guardare: TV e streaming onlinenon è disponibile su TV nel Regno Unito, tuttavia può essere trasmesso in streaming sul sito Web BET365 e tramite l’app Bet365.