Firenzetoday.it - Due ragazzi accoltellati all'Isolotto

Leggi su Firenzetoday.it

Duedi 23 e 25 anni sono statiin zonanella tarda serata di ieri, domenica 30 marzo, tra le 22 e mezzanotte, nei pressi di via delle Mimose, per cause ancora non note.Alcuni colpi hanno raggiunto addome e torace: i due sono stati portati all'ospedale di.