Torinotoday.it - Due incidenti fotocopia a Grugliasco: scontri agli incroci, auto ribaltate in carreggiata

Leggi su Torinotoday.it

Duesono avvenuti, nell'arco di pochi minuti l'uno dall'altro, nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 31 marzo 2025, a. In entrambi i casi si è trattato ditra due, con una delle due vetture che si è ribaltata, e in entrambi i casi non si sono verificati.