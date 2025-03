Rompipallone.it - “Due giornate di squalifica”: Inter, arriva un brutto colpo

in arrivo: “Rischia duedi”, la sentenza è netta e clamorosaL’se l’è vista brutta contro l’Udinese. I nerazzurri sono andati sul 2-0 dopo meno di mezz’ora con Arnautovic e Frattesi poi nella ripresa Solet ha accorciato le distanze e regalato un finale di gara al cardiopalma per la formazione di Simone Inzaghi. Sommer è stato decisivo in almeno un paio di occasioni con le sue parate ed ha così evitato un inatteso stop ai nerazzurri che così hanno confermato la prima posizione in classifica.Una gara in cui l’, imbottita di seconde linee anche in previsione della gara di Coppa Italia contro il Milan valida per la semifinale di andata, ha rischiato davvero tanto. Nei minuti di recupero della gara è stato ammonito Barella che così salterà la sfida contro il Parma in programma nel prossimo turno ma non solo.