Laspunta.it - Due emendamenti di Lega e lista Ottaviani. 650 mila euro per la serra sensoriale e la cupola geodetica

Unaall’interno del parco Matusa, per permettere agli ipovedenti di immergersi all’interno di un orto botanico comunale, per percepire gli odori delle essenze arboree e floreali, e per esperienze botaniche di natura tattile ed unain vetro e acciaio sulla terrazza del Polivalente, per realizzare la pinacoteca e la sala espositiva comunale. Questi due progetti avranno uno stanziamento di 650previsti nella finanziaria 2025 grazie a deglipresentati dal parlamentare Nicolaed inseriti nel bilancio 2025-2027 che sarà presentato in consiglio comunale tra qualche giorno. Glial bilancio sono stati presentati dai consiglieri Dino Iannarilli e Cinzia Fabrizi.Dino Iannarilli ha dichiarato: “Le persone affette da difficoltà visive potranno utilizzare al meglio le potenzialità del parco Matusa, attraverso nuove opportunità a contatto con la natura nella, portando la nostra città al passo con le esperienze più avanzate del Paesi Scandinavi su questa materia.