Droni, il mercato professionale raggiunge i 160 milioni di euro. Le sfide del 2025

Roma, 31 marzo– È stato un anno importante il 2024 per ildei, il cui volume d’affari è salito del 10% rispetto all’anno precedente. Anche nel, stando agli addetti ai lavori, la crescita non si arresterà, e sarà significativa per l’80% degli esperti, nei prossimi tre anni. Al lavoro in Italia già 10 città per realizzare un vertiporto, una struttura adibita al decollo e all'atterraggio di aeromobili Vtol, cioè a decollo verticale. I dati dell’indagine del Politecnico di Milano Nel 2024, come detto, ildeiin Italia ha raggiunto i 160di, per il 96% grazie ad attività di piccola e media taglia nei settori tradizionali, come le ispezioni di linee elettriche o il monitoraggio del territorio. Il restante 4% è legato a servizi per la consegna di merci o il trasporto passeggeri in area urbana ed extra-urbana, in lieve crescita rispetto al 2023 (3diin più).