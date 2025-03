Quotidiano.net - Drone sul Centro europeo, “dall’analisi delle frequenze è russo”. I principali punti da chiarire

Milano, 31 marzo 2025 – Poche certezze e molti interrogativi sul presunto(“”) in volto sopra ildi ricercain provincia di Varese. I captatori del Joint research centre di Ispra, che rilevano le onde radio, hanno registratoassociabili come fonte a un dispositivo di fabbricazione russa. Ma nessuno ha visto ilvolare. E' così, stando a quanto chiarito da fonti investigative, che si è arrivati a parlare di un velivolo di produzione russa, dopo la segnalazione arrivata dallo stessodi ricerca della Commissione europea agli inquirenti, il 28 marzo. Da quanto si è saputo in relazione alle indagini condotte dal Ros dei carabinieri, sono stati registrati 5 sorvoli recenti di quele nell'arco in totale di cinque, sei giorni. Obiettivo farsi vedere? Gli aspetti sui quali serve fare luce sono diversi.