Drone sul centro di ricerca a Ispra | la procura di Milano indaga per spionaggio

Ladiha aperto un’indagine perpolitico o militare, aggravato dalla finalità di terrorismo, dopo che undi sospetta fabbricazione russa ha sorvolato per cinque volte ilcomune didella Commissione europea di, sul Lago Maggiore. La zona è classificata come “no fly zone” dall’Enac. L’aggravante, per i pm, è riferita a condotte che «possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione».Si ipotizza che sia stato manovrato da una zona vicina aldiIl velivolo, a comando remoto, è stato intercettato da un sistema di rilevamento avanzato, suscitando preoccupazioni per un possibileindustriale. Si teme che il, equipaggiato con strumentazioni in grado di raccogliere dati anche notturni, potesse essere stato utilizzato per raccogliere informazioni sensibili, inclusi studi sull’energia nucleare.