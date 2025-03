Lettera43.it - Drone sul centro di ricerca a Ispra, la Commissione europea: «Nessuna violazione della no-fly zone»

La procura di Milano ha avviato un’indagine per spionaggio politico o militare con l’aggravantefinalità di terrorismo, in seguito a ripetuti sorvoli di unsopra la sede dell’sul Lago Maggiore, a Varese, dove si trova anche il Joint Research Centre. È stato lo stessoa segnalare gli avvistamenti del, che avrebbe violato per cinque volte la no-flyzona del Varesotto, portando alla segnalazione alle autorità competenti e quindi all’apertura dell’indagine.Thomas Regnier, portavoceCommisisone: «Non abbiamo rilevato minacce alla sicurezza»Una portavoce, Thomas Regnier, ha tuttavia dichiarato: «Lasi impegna a proteggere le proprie informazioni, il proprio personale e le proprie reti di fronte a qualsiasi possibile minaccia alla sicurezza.