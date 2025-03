Secoloditalia.it - Drone russo sul lago Maggiore sopra il centro di ricerca Ue. Crosetto: “E’ in corso una guerra ibrida”

Leggi su Secoloditalia.it

La procura di Milano ha aperto un fascicolo per spionaggio politico o militare, dopo l’avvistamento delin volo sul. Il velivolo sarebbe passato più volte anchela sede del Joint research centre della Commissione europea a Ispra. L’inchiesta riguardante l’accaduto si basa sull’articolo 257 del codice penale, con l’aggravante dovuta alla finalità del terrorismo in riferimento a condotte che “per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese”. A pochi chilometri daldieuropeo si trovano anche gli stabilimenti di Leonardo, un’azienda aerospaziale fondamentale per la difesa. Per giunta, Il pool dell’Antiterrorismo e il personale del Ros si riuniranno nel pomeriggio in Procura per fare il punto sugli elementi a disposizione, ma anche per stilare una tabella di marcia su eventuali accertamenti su un episodio che potrebbe aver messo a repentaglio la sicurezza nazionale.