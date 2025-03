Thesocialpost.it - Drone russo sul Lago Maggiore, la Procura apre un fascicolo per spionaggio e terrorismo: “Cinque voli sospetti solo a marzo”

Leggi su Thesocialpost.it

Il governo italiano è in allerta dopo il sorvolo misterioso di unsopra Ispra, sul, e sta cercando di capire cosa sia realmente successo nei cieli della zona. A suscitare preoccupazione sono le possibili implicazioni die i rischi per la sicurezza nazionale. Un, individuato dal Centro comune di ricerca della Commissione europea, è stato rilevato nelle vicinanze di un’importante struttura per la ricerca nucleare, il Joint Research Centre (JRC), situato a Ispra.Leggi anche: Omicidio Pierina Paganelli, spunta l’audio del killer: la registrazione che può cambiare tuttoLadi Milano ha avviato un’indagine perpolitico o militare, con l’aggravante della finalità di. Ilè coordinato dal pm Alessandro Gobbis e dall’aggiunto del pool antiEugenio Fusco.