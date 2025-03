Thesocialpost.it - Drone russo sul Centro Ue di Ispra: «Lo manovravano da una zona non lontana»

Il governo italiano è in allerta dopo il sorvolo misterioso di unsopra, sul Lago Maggiore, e sta cercando di capire cosa sia realmente successo nei cieli della. A suscitare preoccupazione sono le possibili implicazioni di spionaggio e i rischi per la sicurezza nazionale. Un, individuato dalcomune di ricerca della Commissione europea, è stato rilevato nelle vicinanze di un'importante struttura per la ricerca nucleare, il Joint Research Centre (JRC), situato a.Le indagini sono ancora in fase preliminare, con un'inchiesta aperta dal pool Antiterrorismo della Procura di Milano, affidata ai carabinieri del Ros. Il governo, nel frattempo, ha già avviato misure per raccogliere informazioni precise sulla natura e sul percorso del