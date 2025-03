Ilfattoquotidiano.it - Drone russo sorvola la sede di Ispra, la procura indaga per spionaggio e terrorismo

Ladi Milano ha aperto un’inchiesta perpolitico o militare, aggravato dalla finalità di, in seguito alla notizia che undi fabbricazione russa avrebbeto più volte, nel mese di marzo, ladell’sul Lago Maggiore, in provincia di Varese. Il complesso ospita anche il Joint Research Centre della Commissione europea, un centro strategico per lo studio dell’energia nucleare. A pochi chilometri di distanza si trovano inoltre gli stabilimenti di Leonardo, azienda chiave nel settore della difesa.Nel pomeriggio il pool dell’Antisi riunirà in, insieme ai carabinieri del Ros, per analizzare gli elementi a disposizione e stabilire i prossimi accertamenti. L’ipotesi è che il, individuato dal Centro comune di ricerca della Commissione europea, possa aver raccolto informazioni sensibili.