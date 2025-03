Tpi.it - Drone russo sorvola il centro di ricerca Ue sul Lago Maggiore: indaga la Procura di Milano

Il pool antiterrorismo delladiha avviato un’inchiesta suldi sospetta fabbricazione russa che per cinque volte nell’ultimo mese avrebbeto Ispra, località sul, in provincia di Varese, dove ha sede il Joint Research Centre della Commissione europea, campus dispecializzato in nucleare, sicurezza, spazio, risorse sostenibili e trasporti.Sulè attiva una “No fly zone” e a pochi chilometri di distanza hanno sede diversi stabilimenti e uffici di Leonardo. A una quarantina di chilometri, inoltre, c’è la sede operativa del comando Nato di Solbiate Olona. Le indagini puntano ad accertare se il– ma potrebbe essersi trattato anche di più velivoli diversi – fosse impegnato in tentativi di spionaggio su obiettivi sensibili coperti da vincoli di sicurezza nazionale ed europea.