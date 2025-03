Cityrumors.it - Dramma in città, ventunenne uccisa in strada: indagano i carabinieri

Una tragedia ha sconvolto l’intera. Una donna di soli 21 anni è stata accoltellata a morte nei pressi di una fermata dell’autobus. Indagini in corsoDoveva essere un lunedì normale a Messina. E così è stato fino al pomeriggio quando una tragedia ha scosso l’interae i residenti. Una ragazza di soli 21 anni è stata accoltellata a morte innella zona sud. La giovane, originaria di Palermo e studentessa di Scienze infermieristiche, ha subìto diversi fendenti alla gola e le sue condizioni sin da subito sono sembrate molto gravi.inin(Ansa) – cityrumors.itSul posto sono arrivati i soccorritori, ma ormai non c’era più niente da fare. La morte è arrivata poco dopo l’arrivo al Policlinico. Istanno indagando per cercare di ricostruire meglio la dinamica e fermare il responsabile.