Dossier di Italia Nostra: "Le nostre bellezze lasciate nel degrado"

La tutela, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e culturale del territorio. Sono gli obiettivi che vuole perseguire la sezione ascolana di ‘’, attraverso una lettera inviata, tra gli altri, al sindaco Marco Fioravanti, all’assessore Marco Cardinelli e al soprintendente Giovanni Issini. Un vero e proprio, quello firmato dal presidente dell’associazione Gaetano Rinaldi, con otto richieste di intervento. "Il nostro unico desiderio – spiega Rinaldi – è salvare l’anima profonda della storia locale e le sue memorie, nonché di valorizzare il suo incomparabile patrimonio. Ci riferiamo a interventi che non avrebbero richiesto un impegno di lungo periodo, in quanto immediatamente realizzabili". L’associazione, nella lettera, parla metaforicamente di ‘Cahiers de doléances’, conosciuti inno come quaderni delle lamentele o di doglianza: erano dei registri nei quali le assemblee incaricate di eleggere i deputati agli Stati generali, convocati in via d’urgenza nel 1789 da Luigi XVI, annotavano critiche e lamentele della popolazione.