Sport.quotidiano.net - Doppio ko La Fortitudo perde anche Panni

Leggi su Sport.quotidiano.net

APU 81BOLOGNA 72 APU OLD WILD WEST: Hickey 8, Alibegovic 29, Ikangi 2, Da Ros 9, Johnson 3, Caroti 9, Ambrosin 9, Bruttini 2, Pullazi 10, Pepe, Mazbu ne, Agostini ne. All. Vertemati. FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 11, Bolpin 5, Mian 10, Gabriel 14, Freeman 14;2, Aradori 16, Battistini, Cusin,; Menalo ne. All. Caja. Arbitri: Radaelli, Rudellat, Almerigogna. Note: parziali 19-24, 41-44, 69-55. Tiri da due: Udine 10/19;16/43. Tiri da tre: 16/48; 11/29. Tiri liberi: 13/17; 11/29. Rimbalzi: 42; 42. Il danno e la beffa. Lacade a Udine, in casa della prima della classe, ma rischia diper infortunioAlessandro, unico vero cambio della coppia di esterni Fantinelli-Bolpin a disposizione di Caja.è uscito a inizio della seconda frazione per una distorsione alla caviglia sinistra.