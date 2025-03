Ilfattoquotidiano.it - Dopo un anno molti commissari del Concorso docenti Pnnr1 non sono ancora stati pagati

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’è chi aspetta da undi prendere un centesimo e c’è chi è già stato pagato.le migliaia di membri delle commissioni e sotto commissioni che hfatto da esaminatori delPnrr1. Si tratta di maestri, professori e presidi che la scorsa primavera hdato la loro disponibilità al ministero dell’Istruzione e del Merito, lavorando per mesi senza sosta anche più di otto ore al giorno per interrogare i concorrenti.Chi aspetta i soldi ha provato a chiedere delucidazioni inviando mail alle proprie segreterie, agli uffici scolastici territoriali o regionali, ma non sempre ha avuto una puntuale risposta. Il procedimento burocratico per la verifica degli adempimenti svolti, d’altro canto, è come sempre macchinoso ed elefantiaco. Pubblicata la graduatoria e terminato il, inizia il lavoro silenzio e oscuro dei funzionari degli uffici scolastici regionali che devono verificare una serie di requisiti (quanti scritticorretti; quante personestate coinvolte nella commissione; l’eventuale autorizzazione all’uso del proprio mezzo per raggiungere la sede; le sedute svolte per gli orali e altri parametri).