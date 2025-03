Movieplayer.it - Dopo quasi 20 anni Jack Black ritorna a Saturday Night Live? "Sono tormentato dagli incubi per lo show"

ha dichiarato che sta vivendoda "e terrori notturni" per il suo imminente ritorno come conduttore al, per la prima volta in circa 20è pronto a tornare sul palco diper la prima volta invent', ma l'emozione sembra giocargli brutti scherzi. L'attore, comico e musicista ha ammesso di essereda "e terrori notturni" mentre si prepara a riprendere il ruolo di conduttore dellol'8 aprile.e il ritorno al20"Mi sembra assurdo, davvero folle", ha dichiaratoa Variety, confessando che il pensiero del ritorno a Studio 8H lo tiene sveglio la notte per l'ansia da prestazione. L'ultima volta che aveva condotto SNL risale .