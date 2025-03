Unlimitednews.it - Dopo la pioggia lo tsunami, Mensik piega Djokovic e trionfa a Miami

(STATI UNITI) (ITALPRESS) –la, un autentico. E’ quello che si è abbattuto nella notte italiana al “Open”, secondo Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 11.255.535 dollari e disputatosi sul duro dell’Hard Rock Stadium.Are, in un autentico scontro generazionale, è stato Jakub, che si è aggiudicato la sfida con il sei volte re Novakcon il punteggio di 7-6(4) 7-6(4), maturato in due ore e 4 minuti di gioco. Il centesimo titolo Atp per il fuoriclasse serbo, testa di serie numero 4, rimane ancora una chimera e il grande tennis tiene a battesimo la nascita di un nuovo campione al primo centro della carriera.A 19 annisi aggiudica un torneo perfetto: un solo set perduto, ma soprattutto 7 tie-break giocati e 7 vinti, di cui gli ultimi 4 (due in semifinale e due in finale) vinti sempre per 7 punti a 4.