Dopo la condanna all’ineleggibilità Marine Le Pen non molla | Non voglio la grazia non mi ritiro dalla vita politica

Leggi su Open.online

Le Pen non vuole ladel Capo dello Stato Emmanuel Macron, affermando che «lasi applica a una decisione definitiva». La leader dell’estrema destra francese intervenendo su Tf1, ha detto di «avere fiducia nella capacità di una corte d’appello di analizzare questo caso con neutralità e scoprire che in realtà non avevamo nulla da rimproverarci». La– ha tenuto a sottolineare – non segna «in alcuna maniera, forma o modo» un suo. Le Pen e otto eurodeputati sono statiti di appropriazione indebita di fondi pubblici. Lo rende noto il tribunale di Parigi dove oggi – lunedì 31 marzo – si è svolto il processo sugli assistenti degli eurodeputati del Rassemblement National al Parlamento europeo di Strasburgo. La leader dell’estrema destra francese è statata a 4 anni, di cui 2 senza condizionale con possibilità di braccialetto elettronico, e«con effetto immediato».