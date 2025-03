Ilgiorno.it - Dopo 8 anni i musulmani “tornano” a Pioltello: in duemila per l’Eid Al Fitr, la festa di Fine Ramadan

deldi assenza fra Covid e polemiche, ia pregare in pubblico a: domenica, erano in 2mila nell’area feste davanti al municipio. “Una gioia”, dice Mohamed Pietro Danova, presidente del centro islamico cittadino El-Huda. Con un neo: “Chiediamo un luogo di culto adeguato. Contiamo sul confronto con le istituzioni alle quali da 25siamo legati da un rapporto di collaborazione e amicizia”. “La scelta di ritrovarsi all’aperto – aggiunge – è dovuta alla mancanza di una moschea in città per momenti di aggregazione importanti sia dal punto di vista spirituale che sociale”.al-, “della rottura del digiuno”, è una delle principali ricorrenze del calendario religioso. La comunità cittadina “conta circa diecimila persone” ma oggi, “i fedeli si riuniscono in uno scantinato sotto un palazzo - spiega Danova - una soluzione che presenta evidenti limiti di sicurezza e dignità.