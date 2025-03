Game-experience.it - DOOM: The Dark Ages, video gameplay e nuove informazioni su storia, sandbox, mech e draghi dalle anteprime

Dopo aver ridefinito il genere FPS con(2016) eEternal, id Software spinge ancora più in là i confini dell’iconica serie con: The, stando allepubblicate dalla stampa specializzata proprio in queste ore. Questo nuovo capitolo funge da prequel ed è ambientato in un’epoca medievale contaminata da elementi sci-fi, portando con sé una rivoluzione nel.Come leggiamo su Xbox Wire, le primehanno rivelato un’esperienza molto più ampia e dinamica, conarmi, meccaniche di combattimento avanzate e addirittura la possibilità di pilotaregiganti ecorazzati. Il tutto senza perdere l’essenza frenetica e brutale che ha reso celebre il franchise.La campagna (con varie scene d’intermezzo) si apre su Argent D’Nur, un mondo assediatoforze demoniache.