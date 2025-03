Ilfattoquotidiano.it - Donna trovata morta con un taglio alla gola in una casa nel centro di Trieste

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unaè statain un appartamento nelstorico di. Il cadavere della vittima, 89 anni, è stato rinvenuto nel primo pomeriggio e presenterebbe un. Poco dopo, stando a quanto riportaPrima, i carabinieri hanno fermato un’altra, sospettata di quello che appare come un omicidio.L’appartamento si trova in via delle Becchiere, una stradina stretta neldella città a due passi da piazza Unità d’Italia. La via è stata chiusacircolazione per consentire i rilievi degli investigatori. Insieme ai militari dell’Arma sono al lavoro i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118.L'articolocon unin unaneldiproviene da Il Fatto Quotidiano.