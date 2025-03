Donna trovata morta con taglio a gola

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.40 Unaè statain una casa nel centro storico di Trieste. Il corpo presenterebbe unalla. L'appartamento si trova in via delle Becchiere, una stradina stretta nel centro della città, che è stata chiusa alla circolazione per consentire gli accertamenti degli investigatori. Sono al lavoro i Carabinieri giunti insieme con i vigili del fuoco e con il personale sanitario del 118.