Donald Trump non esclude un terzo mandato: «Ci sono molti modi per farlo»

In un’intervista rilasciata alla NBC, una ruota libera si è sbilanciato su vari argomenti, dal conflitto tra Russia e Ucraina, dicendosi piuttosto adirato con Putin, alla possibilità remota, ma non esclusa a priori, di concorrere per unalla Casa Bianca. A onor del vero, il ventiduesimo emendamento della Costituzione americana vieta a un presidente eletto di presentarsi nuovamente alle elezioni dopo aver raggiunto il limite di otto anni nello studio ovale, ma il tycoon non sembra preoccupato a riguardo.«Ciper», ha sentenziato. Cambiare la Costituzione per abolire il limite dei due mandati sarebbe, in realtà, estremamente improbabile. La procedura richiederebbe un voto favorevole di due terzi del Congresso, o l’approvazione da parte di due terzi degli Stati a convocare un’assemblea costituente che si occupi dellefiche.