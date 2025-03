Ilrestodelcarlino.it - Donal Barbieri morto a soli 37 anni in moto: “L’ho visto volare dal veicolo”

Reggio Emilia, 31 marzo 2025 – Sbalzato dallain curva contro il guardrail, unciclista reggiano muore nonostante l’immediato soccorso di un medico che, casualmente, stava transitando da quel tratto di strada. L’incidente mortale è avvenuto ieri verso le 14,30 lungo la statale 63 nel tratto Ardaceda-Ca’ del Merlo in comune di Carpineti, un vecchio tratto stradale noto per incidenti. La vittima è ilciclista 37ennenato a Reggio Emilia il 15 marzo 1988 e residente a Quattro Castella. Il centauro mentre procedeva in sella alla sua, un’Honda Twin Africa, in direzione Castelnovo Monti, per cause ancora al vaglio dei militari intervenuti sul posto, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il guardrail al lato della carreggiata opposta. L’impatto è stato talmente violento e fatale per il 37enne che non si è più ripreso, nonostante i tentativi di rianimazione praticati all’atto dell’accaduto da personale medico che casualmente si è trovato sul posto, ancor prima dell’arrivo degli operatori del 118.