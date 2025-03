Dilei.it - Domenico, il marito di Paola Marella: «Quando si è ammalata ho lasciato tutto»

Chi ha visto andarsene per sempre una persona cara sa bene che il dolore richiede tempo. E sa anche che il dolore lo accompagnerà sempre. Così come resterà sempre il ricordo di chi ha amato., ildi, per tenere viva la memoria die trasformare la sua mancanza in qualcosa di buono, ha annunciato qualche settimana fa la nascita della fondazione a lei dedicata.Ci parla di lei al presente, perchése n’è andata da questa terra il 21 settembre 2024, a 61 anni per un tumore al pancreas. Ma allo stesso tempoc’è ancora, è nelle parole dicon i suoi inconfondibili ciuffi di capelli bianchi, la sua eleganza, la sua professionalità, il suo buongusto, i suoi colorati gioielli di bigiotteria. Il suo essere un’amica presente, una mamma affettuosa innamorata di suo figlio.