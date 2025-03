Ilrestodelcarlino.it - Domenico Bianchini: l’eroe di Tarragona

Bologna, 31 marzo 2025 – A Bologna, nel quartiere Costa-Saragozza, c’è una via intitolata a un nome che pochi conoscono:. Un protagonista dimenticato di una storia a cavallo tra XVIII e XIX secolo, che lo ha visto passare da retinente alla leva a eroe napoleonico. Una vicenda raccontata, tra l’altro, su Nelle valli bolognesi, magazine trimestrale su curiosità e novità del territorio edito da Emil Banca e diffuso nelle sedi dell’istituto e in allegato al Carlino, e che è il tema della puntata di oggi del nostro podcast ‘Il Resto di Bologna’. Nato nel 1783, figlio di muratori emigrati da Pianoro,crebbe tra i frati agostiniani del convento di San Biagio, dove il padre lavorava. La sua infanzia fu serena, finché l’arrivo di Napoleone a Bologna, nel 1796, non cambiò tutto: i francesi requisirono il convento e i frati furono costretti a lasciarlo.