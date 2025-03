Sololaroma.it - Domenica Roma-Juventus, tegola per Tudor: Gatti out un mese

Al rientro dopo la sosta laha ottenuto tre punti fondamentali contro il Lecce, che hanno permesso di restare in scia al Bologna attualmente quarto. I giallorossi hanno inaugurato al meglio il rush finale del campionato ed ora dovranno farsi trovare pronti negli scontri diretti in sequenza che affronteranno a partire dacontro la.Quella con i bianconeri sarà un nuovo cruciale banco di prova per la formazione di Ranieri, che dovrà dimostrare una volta di più tutte le sensazioni positive rilasciate da inizio 2025. Il match dello Stadio Olimpico sarà un primo spartiacque per la corsa alla Champions League, con lache spera di recuperare almeno Celik per la fascia destra, che sarà priva dello squalificato Saelemaekers.L’esito degli esami perSe quella del belga sarà un’assenza importante per la, anchedovrà fare i conti un problema di non poco conto.