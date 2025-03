Milanotoday.it - Dog Run Milano 2025: torna l'imperdibile appuntamento della corsa a sei zampe

Leggi su Milanotoday.it

In arrivo l'esperienza perfetta per chi ama lo sport, il divertimento e le lunghe passeggiate con il proprio pet. La terza edizioneDog Run powered by Arcaplanet sta per travolgerecon un'iniziativa che farà battere il cuore a tutti i pet lover!Dog Runpowered by.