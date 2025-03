Iltempo.it - Dna Sempio, quando è fissato l'incidente probatorio: c'è la data

La gip di Pavia Daniela Garlaschelli ha accolto la richiesta dirichiesto dalla Procura di Pavia per l'analisi in contraddittorio dei campioni genetici e la comparazione con il Dna di Andrea, indagato in concorso con altri o con Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Pioggi. La prima udienza dell'a cui partecipano i pm, la difesa die i legali della famiglia della 26enne uccisa il 13 agosto 2007 sarà il prossimo 9 aprile.