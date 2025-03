Ilgiorno.it - Dmitry Chirakadze, l’aristocratico russo a processo chiede di potersi curare. “Non voglio scappare”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 31 marzo 2025 – Ci mancava il drone di fabbricazione russa, segnalato nei cieli sopra il lago Maggiore e poi svanito nel nulla con la sua scia di misteri. Misteri a cui la Procura di Milano (che indaga per spionaggio) cercherà di trovare delle risposte. Risposte che non placheranno la sensazione di pericolo incombente in cui siamo piombati da qualche tempo. Ci mancava solo il drone, appunto, in una fase storica già di per sè complicata in cui i vecchi equilibri sembrano saltati e il mondo pare entrato in una fase totale di incertezza. Un drone da ricognizionemodello STC Orlan-10 Sembra davvero di essere tornati in piena Guerra fredda quando la battaglia si combatteva al di là e al di qua della cortina di ferro. Al di là e al di qua di quel Muro che a Be rli no divideva “fisicamente” le democrazie occidentali dal blocco sovietico.