.com - Djokovic non ce la fa, Mensik è il campione di Miami

Leggi su .com

(Adnkronos) – Jakubha battuto Novakconquistando il suo primo titolo Atp nella finale delOpen. Il 19enne ceco si è imposto per 7-6 (4), 7-6 (4) sul campo dell’Hard Rock Stadium Grandstand , diventando così il terzo più giovanedidopo Rafa Nadal e Carlos Alcaraz, che vinsero il loro primo torneo del circuito a 18 anni e nove mesi. La sconfitta lasciasenza il titolo numero 100 in carriera e con l’ultimo trofeo che risale al 2023, quando a Torino vinse le Atp Finals. Il suo unico successo nel 2024 è arrivato alle Olimpiadi. “Sei l’idolo di quando ero giovane. Ho iniziato a giocare a tennis grazie a te”, ha dettodopo la vittoria. “Ma ovviamente mi sentivo benissimo ed è il mio momento, quindi ho cercato di concentrarmi sulla partita come ho fatto nei turni precedenti”.