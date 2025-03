Djokovic dal Grande Slam al titolo numero 100 | tutte le maledizioni di Nole

Leggi su .com

(Adnkronos) – Novakdovrà rimandare il suo appuntamento con la storia. Il100 della carriera, la sua scalata nella classifica dei tennisti più titolati di sempre, è sfumato a Miami, dove il giovane Jakub Mensik, ceco cresciuto proprio nel mito di, lo ha battuto in finale con un doppio 7-6. In pochi si aspettavano un’impresa del genere, considerando chestava giocando il miglior tennis dell’ultimo anno, finalmente libero dai problemi fisici che ne hanno condizionato il passato recente, e sul cemento della Florida non aveva perso nemmeno un set.però si è scontrato, ancora una volta, con una nuova generazione di tennisti che non trema di fronte alla storia, ma la affronta con sfrontatezza e poca riverenza. La sua caccia al centesimo, ora, assomiglia tanto a una maledizione, proprio come quella che gli ha fatto abbandonare il sogno ‘’, o quella spezzata lo scorso agosto, quando è riuscito finalmente a vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi.