Sport.quotidiano.net - Divisione Regionale 1: playoff. Budrio e capitan Tinti liquidano anche Cento

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ultimo capitolo del girone d’andata nella poule-promozione di1 e primi bilanci per comprendere meglio il prossimo mese, quello che precederà il turno preliminare di(anticamera del concentramento a 3 squadre che si giocherà su campo neutro per individuare le 2 promosse al campionato di serie C 2025/2026): si giocherà il 18 maggio una gara unica secondo lo schema prima V1 contro seconda V3, prima V2 contro seconda V1 e prima V3 contro seconda V2. Nel girone V1 vittoria clou perdi, che liquidae si porta al secondo posto in virtù della classifica avulsa e alle spalle di Piacenza, ferma per il turno di riposo. Turno complicatissimo invece nel girone V2 per Castel Maggiore, che non può nulla contro la corazzata 4 Torri, fra le candidate alla vittoria del campionato, scivolando così all’ultimo posto della mini classifica.