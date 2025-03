Ilrestodelcarlino.it - Discarica franata in Appennino, i cittadini: “Fare presto con la bonifica”

Imola, 31 marzo 2025 – L’imperativo è. Perché i rifiuti non diventino di nuovo parte integrante del territorio, perché l’archeoplastica degli anni 70 non arrivi dal Rovigo a ‘infettare’ anche il Santerno. Tra Firenzuola e Palazzolo sul Senio dal 14 marzo, il giorno delladopo il maltempo, si combatte già una battaglia contro il tempo. In campo, volontari e associazioni: tutti hanno firmato un patto, anzi, un doppio esposto alle procure di Bologna e Firenze con più ipotesi di reato: inquinamento ambientale, disastro ambientale, omissione di atti d’ufficio e frana colposa. Ma al di la dell’esposto, la richiesta di quello che chiameremo ‘comitato’ è “una soluzione immediata, e un coordinamento per operarla tra aziende specializzate, amministrazioni e volontariato.