Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Verona-Parma 0-0 | Subito traversa di Mosquera LIVE

Leggi su Calciomercato.it

La sfida tra scaligeri e ducali mette in palio punti di vitale importanza nella lotta salvezzaDopo il botta e risposta in chiave scudetto tra Inter e Napoli, la trentesima giornata diA prosegue oggi con un interessante scontro diretto per la salvezza. Allo stadio Bentegodi, infatti, ilospita ilper provare ad allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione, distante sei punti dopo il pareggio dell’Empoli in casa del Como.A,: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itReduce dall’ottima vittoria in casa dell’Udinese, la squadra allenata da Paolo Zanetti cerca il bis davanti ai propri tifosi, per cancellare un andamento casalingo al di sotto delle aspettative, come testimoniano le sette sconfitte subite nelle ultime dieci gare tra le mura amiche.