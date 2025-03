Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Lazio-Torino 0-0 | Ci prova Adams LIVE

La sfida tra biancocelesti e granata chiude il programma della trentesima giornata diAIniziato con Verona-Parma, il programma odierno del trentesimo turno di campionato si chiude con. Una sfida sempre molto affascinante, che mette in palio punti importanti per la corsa all’Europa. In attesa dello scontro diretto contro l’Atalanta, in programma domenica 6 aprile, i biancocelesti hanno bisogno di tre punti per operare il controsorpasso sulla Roma, avanti di un punto dopo il successo in casa del Lecce.A,: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itGià privo di Taty Castellanos e Patric per infortunio, Marco Baroni dovrà fare a meno anche dello squalificato Matias Vecino, ammonito da diffidato nella terribile disfatta contro il Bologna. La sconfitta per zero a cinque in terra emiliana ha lasciato il segno in casa biancoceleste e l’ambienti si aspetta un immediato riscatto contro la squadra granata.