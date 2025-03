Anteprima24.it - Diocesi di Caserta in festa per il XXV anniversario sacerdotale di don Vincenzo De Caprio e don Matteo Coppola

Tempo di lettura: 3 minutiUn clima di profonda spiritualità e di gioia ha avvolto la Cattedrale disabato scorso (29 marzo), in occasione della celebrazione del XXVdi ordinazionedi done di donDe. Un evento di grande significato per la comunità, con la partecipazione di numerosi fedeli, sacerdoti e autorità religiose e civili. La concelebrazione eucaristica è stata presieduta dal vescovo die arcivescovo di Capua, monsignor Pietro Lagnese, il quale ha sottolineato nel suo intervento l’importanza del ministeroe il valore della missione pastorale svolta con amore e dedizione da done da don.Durante la celebrazione, i due sacerdoti hanno rinnovato il loro impegno a servire la comunità con lo stesso zelo e la stessa passione che hanno caratterizzato il loro cammino.