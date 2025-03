Internews24.com - Dimarco Inter, la grande notizia per Inzaghi dopo l’Udinese riguarda il suo rientro: che biglietto da visita verso il Milan!

di Redazione, laperil suo: chedail derby contro il!Federicosi è ripreso fin da subito l’sulle spalle.prestazione aldall’infortunio, condita da due assist. L’esterno manda un messaggio alin vista dell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Questo il punto fatto dalla Gazzetta dello Sport.– «Il suodasul campo di San Siro, dovedomani tornerà da ospite del, l’lo ha sistemato sulla fascia sinistra: c’è scritto “Stiamo arrivando” e porta la firma die Bastoni .. Laper, in ottica derby e non solo, è ila tutta di, perché l’azzurro ha ripreso da dove aveva lasciato: al Maradona, poco prima di farsi male, era stata una punizione alla Diego, ieri due assist al bacio per Arnautovic e Frattesi.