Dimarco Inter il difensore nerazzurro è sempre più decisivo | l’incredibile dato

di Redazione, ilè uno dei migliori in Europa e in Italia: ilFederico, il talentuoso terzino dell’, continua a farsi notare nel panorama calcistico europeo per le sue straordinarie prestazioni. Recentemente, ha raggiunto un traguardo significativo, fornendo due assist in una singola partita di Serie A per la terza volta nella sua carriera. Ecco ilriportato da.it.ILSU– «Ancora una volta protagonista, Federicoha fornito due assist nella stessa partita di Serie A per la terza volta in carriera. Il lateralesi confermapiù: con 21 partecipazioni a gol (nove reti e 12 assist) nelle ultime due stagioni, è tra i tre difensori più prolifici nei top cinque campionati europei, al pari di Álex Grimaldo (30) e Jeremie Frimpong (25).