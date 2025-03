Internews24.com - Dimarco alla Rai: «Siamo andati in difficoltà ma l’importante era vincere. Giusto lottare su tutti i fronti e siamo felici di farlo!»

di RedazioneL’esterno dell’Inter, Federico, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria ottenuta ieri contro l’Udinese in campionatoIntervistato dRai nel corso de La Domenica Sportiva, Federicoha parlato così al termine di Inter Udinese, sfida vinta dsquadra di Simone Inzaghi per 2 a 1. Dietro il successo dei nerazzurri c’è la firma dello stesso, autore di due assist per i gol di Arnautovic e Frattesi.PAROLE – «Abbiamo fatto un’ottima partita,un po’ inverso la fine, maeracontenti. L’Inter arriva bene a questo momento cruciale.una grande squadra, èsussimi di».L’esterno nerazzurro ha voluto mandare anche un messaggio sui social per festeggiare la vittoria e il suo rientro in campo dopo l’infortunio: «29 giorni passati a lavorare pensando solo a questo momento, a come poter aiutare i miei compagni.