Diletta Leotta il look in pelle che cambia le regole del gioco

Un bordo campo che si trasforma in passerella. Con un solo outfit,riscrive ledelda stadio e lo fa con carattere, femminilità e una dose ben calibrata di grinta. La conduttrice ha stupito tutti con uninche non passa inosservato, trasformando una giacca oversize in un vestito corto e seducente.: quando la giacca diventa un vestitoL’effetto finale è di quelli che restano impressi:ha indossato una giacca ingrigio polvere, dal finish lucido, con tasche capienti, zip centrale che si apre in uno scollo a V e una coulisse che scolpisce il punto vita. Un capo pensato per essere ampio, che lei ha indossato come un mini dress. Il risultato? Sofisticato, moderno, audace. E soprattutto perfetto per segnare una nuova idea di eleganza da stadio.