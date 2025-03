Notizieaudaci.it - Diletta Leotta e la disavventura in aeroporto: ‘Perquisizione imbarazzante, mi ha strizzato… ‘

fermata in: il racconto in diretta radioè abituata a essere sotto i riflettori, ma questa volta è stata protagonista di un episodio che l’ha lasciata senza parole. Durante il programma radiofonico 105 Take Away, la conduttrice sportiva ha raccontato con ironia un’esperienzavissuta in untedesco mentre rientrava in Italia dopo una visita al compagno Loris Karius.“Sono abituata ai controlli di sicurezza, ma questa volta è stata tutta un’altra storia”, ha detto ridendo. La giornalista ha spiegato che, dopo essere passata sotto il metal detector, una poliziotta le ha comunicato la necessità di un ulteriore controllo. “All’improvviso mi dice ‘ti devo controllare’ e io, senza capire il motivo, mi sono trovata a vivere una scena surreale”.