Diletta Leotta e la disavventura in aeroporto | “Mi hanno strizzato il seno durante un controllo ero in imbarazzo”

Leggi su Fanpage.it

il programma 105 Take Away con Daniele Battaglia e Camilla Ghini,ha raccontato un episodio divertente che le è successo di ritorno da un viaggio in Germania per andare a trovare il marito Loris Karius. Al momento dei controlli al check-in è stata bloccata da un'agente: "Mi hale tette, ero molto in imbarazzo, ha iniziato a toccarmi".