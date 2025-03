Panorama.it - Dieci serie tv da vedere in streaming ad aprile

Leggi su Panorama.it

Dalla suspense ai drammi, dalle storie di resistenza alle vicende distopiche,. ce n’è davvero per tutti i gusti. Che si tratti di ritorni attesissimi come The Last of Us 2 e You 5, o di nuove avventure mozzafiato come Etoile e Pulse, le principali piattaformeadpromettono di regalare ore di intrattenimento indimenticabili. Mettetevi comodi e scoprite le 10tv che non potete perdere questo mese.PulseDove e quando: dal 3su NetflixImmaginatevi l’ambulanza che arriva a sirene spiegate, la barella che viene trasportata in fretta, il codice rosso lanciato a gran voce e poi la fatidica frase: “Lo stiamo perdendo”. I medical drama ci hanno abituato a scenari ad alta tensione, ma Pulse sembra pronto a superare ogni limite. Ambientato nel frenetico pronto soccorso di Netflix, laporterà gli spettatori in un turbine di emergenze, dove una tempesta improvvisa farà saltare l’elettricità, mettendo il personale sotto enorme pressione e lasciando i pazienti in bilico tra la vita e la morte.