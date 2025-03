Tarantinitime.it - Diciottenne ha un malore, salvato da Carabiniere libero dal servizio

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoSava, giovane colto da: rianimato in strada da unfuoriÈ accaduto nella giornata di sabato 29 marzo, intorno alle ore 11:00 in Piazza Matteotti a Sava, dove uncolto improvvisamente da unsi è accasciato a terra privo di sensi. Sul posto, fortunatamente, era presente unfuori, il Maresciallo Vito Sardiello e comandante della vicina stazione dei Carabinieri di Fragagnano, che immediatamente ha allertato i sanitari del 118 e praticato alcune manovre di primo soccorso. Nell’attesa il giovane ha ripreso conoscenza e successivamente è stato trasportato presso l’ospedale SS. Annunziata di Taranto per i controlli del caso. Il giovane, a seguito degli accertamenti effettuati dai sanitari, dopo qualche ora è stato dimesso dal nosocomio in buone condizioni di salute.