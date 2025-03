Ilfattoquotidiano.it - Diciannovenne morto folgorato, non sarà eseguita l’autopsia sul corpo di Edoardo Mangano

Nonsuldi, il 19enne veroneseda una scarica elettrica nella notte tra venerdì e sabato scorsi, dopo essere salito sopra un treno merci vicino alla stazione di Porta Vescovo, a Verona. Lo ha deciso il pubblico ministero, Alberto Sergi, che coordina l’indagine.La causa del decesso è ritenuta certa e il magistrato ha disposto che ilpossa essere restituito alla famiglia per i funerali. Gli accertamenti della Polizia Ferroviaria hanno confermato che la tragedia si è consumata in seguito al tentativo del giovane di entrare nella discoteca che confina con i binari della ferrovia.Il 19enne era in compagnia di altri due amici che avevano tentato di entrare in discoteca senza pagare il biglietto, scavalcando il muro di cinta posteriore.