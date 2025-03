Di Scala FdI ospite a ‘Caffè scorretto’ | Accusata di aver cambiato tre partiti resto coerente a Fratelli d’Italia

Anteprima24.it - Di Scala (FdI) ospite a ‘Caffè (s)corretto’: “Accusata di aver cambiato tre partiti, resto coerente a Fratelli d’Italia”

Tempo di lettura: 2 minutiNel corso dell’undicesimo episodio del podcast “Caffè (s)corretto” in onda su Anteprima24.it, condotto da Carlo Tarallo e Jonathan Checola, la consigliera regionale Maria Grazia Didiha chiarito il suo posizionamento in consiglio dopo le dimissioni di Stefano Caldoro e le scelte del centrodestra in attesa della sentenza sul terzo mandato: “Facciamo un breve resoconto, sono stata consigliere regionale con Forza Italia, mi son ricandidata nelle loro liste, non sono stata eletta per una manciata di voti e son rientrata soltanto adesso a seguito delle dimissioni di Stefano Caldoro. Ho aderito anel 2021 anche se in consiglio regionale rientro nel gruppo ‘Moderati e Riformisti’ in accordo con i vertici del partito campano, Iannone e Cirielli”.